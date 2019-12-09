إيقاف ميسي .. هوس زيدان قبل الكلاسيكو

موقع سبورت 360 – نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريراً يوضح انشغال زين الدين زيدان بمعضلة إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو التي ستجمعهما في 18 من شهر ديسمبر الجاري.

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وتعد مواجهة ميسي كابوس لجميع الأندية الإسبانية والأوروبية، وذلك بسبب قدرته الكبيرة على صناعة الفارق مهما كانت الرقابة المفروضة عليه، وعادةً ما يتألق في مباريات الكلاسيكو تحديداً.

وتمكن ميسي من تسجيل 26 هدفاً في شباك ريال مدريد خلال مسيرته الاحترافية، ويعد الهداف التاريخي لمواجهات الكلاسيكو، عدا عن أنه صنع 14 هدفاً، وهو رقم قياسي أيضاً لم يصل إليه أي لاعب آخر.

حلول ريال مدريد للحد من خطورة ميسي

استخدم زين الدين زيدان العديد من الخطط التكتيكية لإيقاف ميسي خلال ولايته الأولى، وباءت معظمها بالفشل، وهو ما حدث أيضاً مع المدربين السابقين أمثال كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو ورافاييل بينيتيز وجولين لوبيتيجي.

ويفكر زيدان بالاعتماد على فيدريكو فالفيردي لمراقبة ميسي طوال المباراة، حيث أظهر اللاعب قدرات دفاعية كبيرة ويمتاز كثيراً في عملية الضغط، لكنه يخشى من تكرارا سيناريو ماتيو كوفاسيتش عندما تولى مراقبة البرغوث وترك إيفان راكيتيتش يمر بكل سهولة في لقطة حاسمة.

ومن الخيارات المتاحة لزيدان أن يجعل مراقبة ميسي مهمة سيرجيو راموس ورافاييل فاران، لكن بطبيعة الحال سيكون في هذا الخيار يحمل بعض المجازفة لأن النجم الأرجنتيني يعود للخلف كثيراً.

الخيار الثالث والأخير يتلخص في إعطاء مهمة إيقاف ميسي للثنائي كاسيميرو وفالفيردي معاً، بحيث يبقيان قريبان منه طوال المباراة، وعدم السماح له باستلام الكرة بأريحية.

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