أخبار نادي برشلونة

إيموبيلي في طريقه لهزيمة ميسي بشكل مبهر!

19 يناير، 2020
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إيموبيلي في طريقه لهزيمة ميسي بشكل مبهر!

هاي كورة_ لاتسيو حقق الفوز الحادي عشر على التوالي لتكون أطول سلسلة إنتصارات للفريق تاريخه بالدوري الإيطالي .

المدرب إنزاجي حطم رقم ديليو روسي وستيفانو بيولي من حيث عدد حالات الفوز حيث تفوق على رقم سفين جوران إيريكسون في موسم ٩٩-٩٨ .

في نفس السياق فإن هداف الفريق تشيرو إيموبيلي من أصل 19مباراة بالدوري أحرز 22هدف حتى الأن …فهل سيخطف لاتسيو الدوري بنهاية الموسم وهل ضمن إيموبيلي جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا وخطف الجائزة من ميسي ؟


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