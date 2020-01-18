إيموبيلي ينافس ميسي على لقب الأكثر استمرارية في الحسم

سبورت 360 – واصل تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو تحقيق أرقام مبهرة هذا الموسم مع الفريق العاصمي الذي يقترب أكثر من إنتر ميلان ويوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبدو أنه لا يمكن إيقاف المهاجم الإيطالي عن التسجيل في الوقت الحالي، حيث قاد البيانكوشيلستي لتحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي بعد أن سحق سامبدوريا بخمسة أهداف لهدف.

سجل إيموبيلي ثلاثة أهداف في مباراة الليلة وأصبح اللاعب الذي ساهم بشكلٍ مباشر في 29 هدف حتى الآن هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

إيموبيلي ينقصه القليل للحاق بهيجواين و ميسي

ونجح تشيرو في تسجيل 23 هدفاً مع الفريق السماوي وصنع كذلك 6 أهداف في 19 مباراة بالدوري الإيطالي ليشير بوضوح إلى أنه أفضل اللاعبين على مستوى الاستمرارية في الحسم على الأقل هذا الموسم.

ويحتل نسور العاصمة المركز الثالث في الوقت الحالي بفارق 3 نقاط صاحب المركز الأول ونقطتين خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وفشل اللاعب الإيطالي الدولي في التسجيل في 4 مباريات فقط من الموسم الحالي، ولا يوجد أي لاعب حقق رقماً أفضل منه على هذا الصعيد منذ موسم 2017/2018 سوى ليونيل ميسي نجم برشلونة عندما نجح في التسجيل في 21 مباراة مختلفة، وذلك حسب شبكة أوبتا للإحصائيات.

وأصبح الآن على المسار الصحيح لمحاولة تحطيم رقم جونزالو هيجواين القياسي كأكثر لاعب سجل أهدافاً في موسم واحد بإيطاليا وكان ذلك في موسم 2015/2016 حينما سجل 36 هدفاً لفريق نابولي.

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