ائتلاف الخير BCHR يحيي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أحيا ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية BCHR، يوم الأحد في مدينة المكلا، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 من نوفمبر من كل عام.

وفي الفعالية التي نظمها ائتلاف الخير بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ألقى أركان المنطقة العسكرية الثانية اللواء عويضان باعويضان كلمة السلطة المحلية أكد خلالها أهمية دور المرأة في المجتمع، مثمنا جهود ائتلاف الخير ومكتب الشؤون الاجتماعية في تنظيم الفعالية.

ودعا باعويضان الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني إلى عقد ورش وندوات، للبحث في أسباب تصاعد العنف ضد النساء والأطفال والخروج بتوصيات من شأنها الحد من العنف ضد الفئات الضعيفة.

من جهته أشار نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ أحمد باظروس، إلى أن إحياء هذا اليوم يأتي لتعزيز مناهضة العنف ضد المرأة، والتذكير بأدوار المرأة في المجتمع، شاكرا ائتلاف الخير على تمويل تنفيذ هذه الفعالية.

بدوره أوضح عضو مجلس أمناء ائتلاف الخير أن المرأة أنه خلال العام 2019 فقط استفادت 113,560 امرأة من مشاريع الائتلاف في مجالات الحماية والتمكين.

وتقدم باناعمة بالشكر الجزيل للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء فرج سالمين البحسني، وشركاء الائتلاف مركز الملك سلمان وبرنامج الأغذية العالمي WFP على مساندتهم ووقوفهم إلى جانب المرأة.

وقدمت خلال الفعالية ثلاث أوراق عمل، لكل من الأستاذة حكمة الشعيبي، والأستاذة ليلى حبول، والأستاذة عليا الحامدي تضمنت استعراضا لأنواع العنف ووضع المعالجات للحد منه، إلى جانب عرض بأهم أنشطة اللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد نساء اليمن.

وتخلل اللقاء عرض ريبورتاج تعريفي عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفلاشات عن مشاريع ائتلاف الخير الخاصة بحماية وتمكين المرأة.

وفي ختام الفعالية كرم ائتلاف الخير ومكتب الشؤون الاجتماعية بالساحل محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بدرع تذكاري نظير جهوده في دعم ومساندة المرأة، تسلمه نيابة عنه أركان المنطقة العسكرية الثانية اللواء عويضان باعويضان.

حضر الفعالية مدير أمن مديرية المكلا عيسى العمودي، وممثل الغرفة التجارية بحضرموت الأخ صالح كرامه، ومدير عام صندوق المعاقين الأستاذ أحمد حسين اليهري ، ومديرة مكتب منظمة اليونسيف بحضرموت الدكتورة فوزية غرامة.