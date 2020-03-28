ائتلاف الدولة المدنية الاتحادية يعلن تأييده لوقف اطلاق النار في اليمن

قال رئيس ائتلاف الدولة المدنية الاتحادية إن إيقاف الحرب في اليمن وفي ظل هذا الظرف العصيب الذي يمر به العالم جراء انتشار فيروس كورونا الخبيث الذي يشكل خطراً كبيراً على الإنسانية جمعاء ويتهدد بتدمير الحياة البشرية في العالم .. انما هو مطلب شعبي ووطني هام ، لافتا الى ان الناس لاتستطيع تحمل عسرين لا سمح الله في ان واحد معاً ، فقد تعبت الناس من الحرب التي أكلت الأخضر واليابس ، وقُتل فيها الآلاف وجرح الآلاف ، ودمرت خلالها البنية التحتية والمؤسسات ، وشطر النسيج الاجتماعي ودفعت القوى المختلفة الى حروب صغرى بينية لدى كل طرف من طرفي الحرب ، بل وخلقت احقادا وثارات عديدة يصعب معالجتها الا بمشروع وطني واقعي للمصالحات الوطنية – على حد تعبيره .

ونوه الدكتور عبدالله عوبل رئيس ائتلاف الدولة المدنية الاتحادية في تصريح صحفي له بالقول : ” لقد تابعنا في الائتلاف باهتمام بالغ الدعوات العاجلة للأمم المتحدة ، والتي تطلب من الأطراف اليمنية إيقاف الحرب ، وهي الدعوة التي لاقت استجابة من أطراف الأزمة اليمنية ، ونحن اذ نؤيد بشدة هذه الاستجابة السريعة فاننا نؤكد بالمقابل على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات بالكامل بما في ذلك الطيران ” .

واضاف : ” كما اننا نرى بان الاستجابة لوقف إطلاق النار تستدعي أن تتفرغ الشرعية وسلطة الأمر الواقع وتقديم التحالف الدعم السخي لاتخاذ كافة التدابير السريعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا – لاسمح الله – وتجهيز كافة المستلزمات الضرورية لذلك ” .

وتابع قائلاً : ” وإذ تشير المعلومات حتى الان بعدم اتخاذ أي تدابير جدية لمواجهة هذا الخطر الداهم ، فإننا ومن منطلق المسئولية نؤكد على ضرورة تعاون كافة الأطراف والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والعمل يداً بيد من اجل انقاد حياة مايمكن إنقاذه ، فليس لدينا مزيداً من الوقت يمكن إهداره في الصراعات الجانبية فالمرض لايمكن أن يستثني احد ” .

واختتم د. عوبل تصريحه بقوله : ” ونسال الله ان يلطف بشعبنا الصابر على الويلات والحروب ، وان يجنب شعبنا هذا الوباء وكل الأمراض التي تفتك به جراء الحرب الراهنة والتي أوصلته إلى شفير المجاعة ، والله من وراء القصد ” .