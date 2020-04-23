ائتلاف صنعاء ينفذ حملة رش وتعقيم وتوعية في مخيمات النازحين بمارب

نفذ ائتلاف صنعاء للاغاثة والتنمية بالتعاون مع الجمعية الطبية الخيرية حملة رش وتعقيم وتوعية بمخيم الميل والمخيمات المجاورة ضمن الاجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال مدير عام الجمعية الطبية الخيرية الدكتور سامي الوشلي إن الحملة تأتي في إطار تدخل الائتلاف ضمن تعزيز الصحة المخيمات وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن الحملة تأتي استكمالا للحملة السابقة التي استهدفت المطار والروضة مؤكدا أن الحملة ساهمت بشكل كبير في رفع الوعي لدى المستهدفين.

وأضاف الوشلي أن الحملة هدفت إلى رش وتعقيم مخيم النازحين ورفع الوعي الصحي لديهم استجابة لما حدث من أضرار السيول في هذه المخيمات مؤكدا أن الحملة تمت بمشاركة مبادرات شبابية من سفراء المعالي وانت الامل من طلاب المعاهد الصحية وكان لها أثر كبير وملموس.

وأضاف أنه تم خلال الحملة عمل الفحص الطبي لبعض أسر النازحين، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف حالات صحية لدى بعض الأسر وتم علاجها.

من جهته أشار المسؤول الاعلامي للحملة عبدالعليم اليوسفي أن الحملة استهدفت مخيم الميل والمخيمات المجاورة بسبب المعاناة التي تعانيه تلك المخيمات.

وأضاف اليوسفي أن هناك أسر تعيش في العراء دون مأوى بعد أن جرفت السيول خيامها ، مؤكدا أن مدير عام الائتلاف قام بالتنسيق مع منظمات لتقديم المساعدة الايوائية لتلك الأسر بشكل عاجل، كما تم تقديم بعض المساعدات الطارئة للحالات الأشد احتياجا.

من جهتهم عبر عدد من النازحين عن امتنانهم للائتلاف الذي زار المخيمات ونفذ حملة الرش والتعقيم وتوعيتهم حول الوقاية من كورونا.

الجدير بالذكر أن الحملة السابقة استهدف قبل ايام نحو خمسين ألف شخص في منطقة المطار والروضة بالتوعية والرش والتعقيم، كما تم تعقيم الأسواق والمركبات وواجهات المحلات التجارية ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.