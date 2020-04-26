ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية يدشن خطة التدخل الطارئة بعدن

في إطار الجهود والأعمال الإنسانية التي انشئ من أجلها أثناء حرب 2015على مدينة عدن “ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية” يعاود نشاطه في مدينة عدن في ظل هذه الظروف الصعبة،ويبدأ حملة إغاثة كبرى تنفذ في مدينة عدن بكافة مناطقها لإغاثة أبناء المدينة جراء كارثة السيول التي ضربتها منذ عدة ايام.

وفي إطار الخطة التي أقرتها قيادة الائتلاف للتدخل العاجل بدأ اليوم بتنفيذ أعمال إزالة الركام ومخلفات السيول التي غمرت عدد من المنازل والشوارع في مدينة كريتر في منطقة شعب العيدروس والعيدروس.وبناء على توجيهات رئاسة الائتلاف وهيئتة الإشرافية يتم تنفيذ هذا العمل تحت نظر وجهود أبناء منطقة شعب العيدروس للقيام بإزالة الركام، ويسعى الائتلاف لتنفيذ حملة الإغاثة للمساعدة في إعادة فتح الطرقات ومعالجة بعض الأضرار التي أضرت بسكان المنطقة وغيرها من المناطق في محافظة عدن.ومن المتوقع أن تستمر هذه الجرافات والآليات التابعة لائتلاف عدن للإغاثة وبإشراف من أبناء المنطقة للعمل لعدة أيام حتى يتم فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في المنطقة وصولا إلى استعادة الحركة الطبيعة في المنطقة وعوده حياة السكان فيها لشكلها الاعتيادي.

سينفذ الائتلاف حملة إيواء وصرف للمواد الغذائية والصحية لأبناء عدة مناطق لمساعدتهم في التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الكارثة التي ضربت المدينة.

كما قامت فرق الرصد التابعة للائتلاف بالنزول والحصر للمناطق المتضررة جراء السيول في اجزاء من مديريات كريتر والمنصورة والمحاريق والحفرة والسيسبان التابعة لمديرية الشيخ عثمان، وغيرها من المناطق المتضرره.

ومن المعلوم أن هذه الأعمال بدأ تنفيذها تحت توجيهات القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس الائتلاف ،والاستاذ نايف البكري ، ومنسق عام الائتلاف ومشرفالحملة المستشار صالح ذيبان.

ويتولى الرئيس الفخري لائتلاف عدن للإغاثة الاستاذ علي الحبشي، متابعة كافة التفاصيل ومايجري تنفيذه على أرض الواقع بالنسبة للفرق الذي تتبع الائتلاف.

ووجه “ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية” الشكر لكل الداعمين من التجار ورجال الأعمال على دعمهم لأعماله ولكل الجهود من كافة الجهات التي هبت لنجدة عدن وأهلها.

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