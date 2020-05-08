ائتلاف عدن للإغاثة وبمشاركة أهالي حي القطيع يواصلون حملة النظافة الشاملة

واصل ائتلاف عدن للإغاثة لليوم الثالث على التوالي وبمشاركة أهالي حي القطيع,حملة نظافة شاملة بعموم احياء وشوارع القطيع بكريتر .

يشارك في الحملة التي تستمر لأيام, أكثر من 20 متطوعا من أهالي المرسابة حي القطيع.

تهدف الحملة إلى مساندة جهود أهالي الحي لرفع المخلفات والنفايات من الشوارع والأحياء السكنية , وتعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة كسلوك حضاري. واعاده تفعيل المشاركة المجتمعية بإعتبار النظافة مسؤولية الجميع “.

وبدوره توجهه رئيس ائتلاف عدن للإغاثة”, بجزيل الشكر والتقدير لأهالي وأبناء حي القطيع, مؤكدا لهم أن الحملة تسعى إلى تحسين البيئة المحيطة بهم وتحسين ظروف الحياة وسيعمل الائتلاف جاهدا للنهوض بمنطقة القطيع, وكل المناطق المنكوبة بمساعدة كافة الجهات المدنية الخيرية العاملة في إغاثة مدينة عدن, والجهات الرسمية,متمنيا السلامة والعافية لكل سكان مدينة عدن.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع حملة النظافة للحد من تراكم المخلفات والإلتزام بوضعها في اكياس محكمة الإغلاق والاحتفاظ بها في الأماكن المخصصة لها .

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