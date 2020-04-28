ائتلاف عدن للإغاثة يواصل الحملة الإغاثية لإزالة مخلفات السيول

واصل ائتلاف عدن للإغاثه, في مدينة عدن، لليوم الثاني على التوالي أعمال إزالة الركام ومخلفات السيول ،الذي تسبب بها المنخفض الجوي,الذي ضرب مدينة عدن مؤخرا, والتي غمرت عدد من الشوارع والمنازل في منطقة شعب العيدروس، والعيدروس بمدينة عدن.

وتستمر الحملة في بعض مديريات عدن، لإزالة المخلفات المتراكمة من السيول في المدينة ، التي أعاقت اغلب مداخل شوارعها الرئيسية والفرعية .

بدورهم ثمن مواطنون منطقة شعب العيدروس, والعيدروس الجهود الكبيره التي يبدلها قيادة الائتلاف، الذي يدل على المسؤولية المجتمعية تجاه مدينة عدن

إذ من المزمع أن ينفذ الائتلاف المرحلة الثانية من الحملة، والمتضمنه بصرف عدد من المواد الغذائية والصحية, للمتضررين من أبناء عدة مناطق في عدن ,وذلك لمساعدتهم في التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الكارثة التي ضربت مدينة عدن الثلاثاء المنصرم