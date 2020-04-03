ائمة مساجد بعدن يرفضون قرار الاغلاق ويستمرون باداء صلوات الجمعة والجماعة

رفض عدد من ائمة مساجد في العاصمة عدن القرارات والتوجيهات الصادرة من وزارة الاوقاف ومكاتبها بضرورة اغلاق المساجد ومنع اداء صلاة الجمعة والجماعة بداخلها احترازا من تفشي فيروس كورونا.

وعلمت عدن تايم ان مساجد في كريتر والمعلا وخورمكسر والشيخ عثمان رفضوا الاغلاق وواصلوا اداء الصلوات بداخلها، معتبرين ان المساجد ملاذا امنا، مستندين بفتاوى دينية ظهرت مؤخرا.

وقالت مصادر عدن تايم ان عدد من المصلين في مديرية المعلا هددوا ائمة مساجد باقتحامها وفتح ابوابها وهو ما دفع ببعض الأئمة الى فتح المساجد اليوم بعد اشعار مكتب الاوقاف بعدن عن هذه التهديدات.

ونشرت الصحيفة في وقت سابق احتشاد مصلين في حارات مجاورة لمساجد مغلقة، لاداء الصلاة فيها وهو الامر الذي يتنافى مع الهدف من تعليق صلوات الجماعة مؤقتا احترازا من كورونا.

ولم يصدر اي تعقيب رسمي حتى الان من مكتب الاوقاف بعدن، لكن عدن تايم علمت ان المكتب يدرس خطوة تأمين عدد من المساجد بقوات واليات امنية تحافظ على تنفيذ القرار وتحرص على سلامة المواطنين.