المندب نيوز

ابتداءً من اليوم الخميس: تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن

2 أبريل، 2020
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ابتداءً من اليوم الخميس: تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بالعاصمة عدن

عدن (المندب نيوز) خاص

أعلنت شركة النفط بالعاصمة عدن عن تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بدءً من اليوم الخميس ، حيث يعد هذا التخفيض الثاني منذ أقل من 48 ساعة من التخفيض السابق .

وأشارت الشركة إلى أن السعر الجديد للتر البترول هو 165 ريال بمعدل 3300 ريال للدبة الـ 20 لتر ، بينما سعر اللتر الديزل 230 ريال بمعدل 4600 ريال للدبة الـ 20 لتر .

وأكدت الشركة استمرار تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية لضمان الاستقرار وحصول المواطنين والمستثمرين على حاجتهم منها.

 

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