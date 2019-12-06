ابتداءً من هذا الموعد .. رحلة طيران واحدة كل أسبوع من مطار الريان الى القاهرة

أعلن طيران اليمنية عن تسيير رحلة طيران واحدة كل أسبوع من مطار الريان في محافظة حضرموت.

واضاف طيران اليمنية ان الرحلة ستكون وجهتها إلى القاهرة والعودة، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر.

كما صرحت الشركة إلى أن مدينة جدة في المملكة العربية السعودية هي الوجهة القادمة، وأنها تعتزم تسيير رحلات إليها.

افتتاح المطار بحسب مراقبين سيخفف الضغط على مطاري عدن وسيئون، فقط يبقى هل سيتم توفير الطائرات التي ستغطي هذه الرحلات وكيف.

المطار توقف عن العمل منذ 2015م وظل مغلقا حتى هذه اللحظة بسبب اجتياح القاعدة للمدينة قبل أن تسيطر عليه قوات الجيش اليمني وقوات من التحالف العربي.