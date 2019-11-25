اليمن العربي

ابتداء من الأربعاء القادم.. اليمنية تعلن تدشين أول رحلاتها عبر مطار الريان

اليمن العربي اليمن العربي منذ 18 دقيقة
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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، تدشين أول رحلة لطيرانها إلى مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، شرقي اليمن، ابتداءً من الأربعاء القادم.

 

وقالت اليمنية في منشور على صفحتها الرسمية فيسبوك، ، “تعلن الخطوط الجوية اليمنية لكافة مسافريها ومحبيها عن تدشينها الاربعاء المقبل رحلة جديدة إلى مطار الريان بمدينة المكلا محافظة حضرموت”.

 

وأوضحت أن خط التشغيل سيكون برحلة تنطلق من مطار القاهرة وصولا الى مطار الريان – سيئون – سقطرى – سيئون – القاهرة.

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اليمن العربي

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