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ابناء المقاطرة يتوعدون بتصعيد موقفهم ضد سلطات تعز للمطالبة بالافراج عن نشطاء ومخفيين قسراً

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نفذ المئات من أبناء مديرية المقاطرة م / لحج اليوم الأربعاء وقفتهم الاحتجاجية الثالثة مطالبين السلطة المحلية بتعز وقيادة المحور  الإفراج عن نشطاء رأي وسجناء من أبناء المديرية وعلى رأسهم الناشط السياسي أيوب الصالحي ومحمد المكابري والذين يقبعون في سجون خارج إطار الدولة في تعز منذو ما يقارب أربعة أعوام دون مسوغ قانوني في احتجازهم هذه الفترة وبدون محاكمة.

وفي بيان الوقفة الثالثة : طالب أبناء المقاطرة السلطة المحلية بتعز وقيادة المحور سرعة الكشف عن مصير أيوب الصالحي وجميع رفاقه وإطلاق سراحهم كونهما صدر في حقهما أوامر من القضاء والنائب العام تقضي في إطلاق سراحهم .

وتوعد المقطريون في بيانهم بالتصعيد والضغط على السلطات المحلية والأمنية والعسكرية بتعز كون المحافظة ليس لديها منفذ يربطها بالجمهوريةغير طرق المقاطرة (حسب ما ورد بالبيان)

وأضاف البيان :بأن أبناء المقاطرة قد بحت أصواتهم وهم ينادون سلطات الدولة بتعز بالكشف عن مصير المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناءهم بسجون تعز لكن سلطات الدولة الشرعية لم تستجيب لمطالبهم المشروعه بهذا الصدد.

منوهين في بيانهم : بأنهم مُكرَهِين على إتخاذ الخطوات التصعيدية في حال ظلت سلطات الدولة الشرعية بتعز في تجاهل مطالبهم العادلة .

صلاح بن غالب

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