ابناء ذبحان يقطعون طريق تعز عدن للمطالبة بالقبض على قاتل مواطن

قطع مسلحون من أبناء ذبحان، مساء أمس الأربعاء، الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج، لمطالبة السلطات المحلية بالقبض على قاتل مواطن جنوبي المحافظة.

وقال مصدر محلي لـصحيفة( عدن الغد)، إن مسلحين من أبناء ذبحان قاموا، مساء الأربعاء، بقطع طريق التربة الرابطة بين مدينة تعز ومحافظة لحج.

ولفت المصدر إلى أن قطع الطريق أتى بعد انتهاء مهلة منحها أبناء ذبحان للسلطة المحلية للقبض على قاتل المواطن منور محمد الذبحاني، المحتمي بلواء عسكري بمدينة تعز.

يشار إلى المواطن منور محمد الذبحاني قُتل في 19 أبريل الماضي في أرضه بمدينة التربة من قبل عصابة مسلحة تنهب الأراضي، ويحتمي القاتل بلواء العصبة الذي يعتبر أحد أفراده.

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