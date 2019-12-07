ابناء عدن يحتشدون في متنفس ابو دست بعدن

نفذ نشطاء محليين من ابناء عدن عصر اليوم في متنفس ابو دست بصيرة وقفة احتجاجية رفضا لحكم قضائي يتعلق بالسماح لمتنفذ بالبسط على متنفس ابو دست بمنطقة صيرة.

وقال المحتجون انهم سوف ينفذون وقفات احتجاحية كل يوم سبت حتى يتم الغاء الحكم القضائي المتعلق بالبسط على متنفس ابو دست والذي يعد انتهاك واضح للاثار التاريخية في عدن وتشريع للبسط العشوائي لبقية المواقع الاثرية التي اصبحت معرضة للبسط في ظل عدم وجود قضاء يحمي هؤلاء من الباسطين.

وقال وديع امان رئيس مركز تراث عدن انه تم اتخاذ قرار وهو مواصلة الوقفات الاحتجاجية اسبوعيا في نفس المكان رفضا للحكم القضائي.مشيرا انه الحكم مايزال ابتدائي اي قابل للاستئناف ورفض الحكم الذي يمهد للبسط على مزيد من المواقع الاثرية بعدن.

هذا وصدر حكم قضائي نهاية الشهر المنصرم يقضي بالسماح ل المستثمر بن سبعة للبسط على متنفس ابو دست بصيرة بموجب عقود صرفها نظام عفاش.

يذكر ان متنفس ابو دست يعد واحد من اهم المعالم في عدن لارتباطه بتاريخ قلعة صيرة وخليجها الامامي.