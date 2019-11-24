ابن الشيخ أبوبكر : حضرموت جسد وإرادة واحدة لا تقبل تقسيم اليمننة

المكلا(المندب نيوز )سعيد خالد

أكد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر، بأن حضرموت ترفض التقسيم.

ووصف”ابن الشيخ ابوبكر” في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ان حضرموت كالجسد والروح والإرادة الواحدة لاتقبل تقسيم اليمننة .

وأضاف:” محاولات الجماعات المرتبطة بأحزاب صنعاء مرفوضة ومدانة .

واختتم تغريدته بهاشتاج، #حضرموت_ترفض_التقسيم” .

وتأتي تصريحات رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بعد تسريبات ومحاولات يمنية لتقسيم حضرموت.