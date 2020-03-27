نيوز يمن

ابن بريك: الانتقالي الجنوبي ليس سلطة أمر واقع

27 مارس، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-03-26 22:09:26

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، الخميس، بأن المجلس الانتقالي “ليس سلطة أمر واقع بالمفهوم السائد ومثاله الحوثي، كما يريد له الكثير”.

وأوضح ابن بريد، في تدوينة على حسابه في “تويتر”، رصدها “نيوزيمن”، أن ذلك “يتنافى تماما مع اعتراف المجلس بشرعية الرئيس هادي”، مستدركا بالقول: “وهو كذلك (الانتقالي) لا يقر بسيطرة تنظيم الإخونج على قرار الشرعية”.

واعتبر نائب رئيس الانتقالي، أن المجلس”حالة استثنائية في العمل، ولو قدر للرئيس هادي منذ البداية التفهم لهذا لكان في صالح الجميع”.

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