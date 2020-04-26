نيوز يمن

ابن بريك: الانتقالي نفذ التزاماته تجاه اتفاق الرياض والشرعية استمرت في خرقه

26 أبريل، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-04-26 02:55:32

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، ليل الأحد، إن المجلس ”يطالب بتنفيذ اتفاق الرياض ويشدد على ذلك“.

وأكد ابن بريك في تدوينة على حسابه في تويتر، رصدها نيوزيمن، أن الانتقالي الجنوبي قام بكل ما عليه حسب تراتبية الاتفاق، مضيفا إن ”الشرعية استمرت في خرقه خرقا تلو الآخر“.

وأضاف إنه ”لا يمكن للمجلس الانتقالي وهو ممثل ومفوض الشعب الجنوبي أن يرى الشعب يعذب ويقف متفرجا“.

واستدرك ابن بريك قائلاً: “وما زال الانتقالي عاقدا الأمل في السعودية وقيادتها الحكيمة“.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أعلن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية وأعلن حالة الطوارئ، كما وجه القوات العسكرية والأمنية بتنفيذ ذلك.

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