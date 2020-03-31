ابن بريك: حملات استهداف وتشويه القيادات الجنوبية ما هي إلا مطابخ أعداء الجنوب

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-03-30 20:35:16

كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، في سلسة تغريدات له، أن حملات التشويه التي تستهدف قيادات القوات الجنوبية، ما هي إلا من مطابخ أعداء الجنوب.

وأكد أن الهدف من تلك الحملة هي إدخال القيادات الجنوبية في صراعات جانبية وإشغالهم عن هدفهم الرئيسي.

وقال ابن بريك “حملات التشويه لقيادات القوات الجنوبية، الأمن والأحزمة والإسناد والدعم والألوية وكل القطاعات، في هذا التوقيت نعرف ما المقصود منها ومن يقف خلفها”.

وتابع: “تكلمنا مرارا عن ملف الأراضي، وأنه معترك يراد بنا الانشغال به عن الهدف الرئيس وإدخالنا في صراعات مع متخاصمين جنوبيين في مسائل لا يقطع فيها غير القضاء، وقلنا أكثر من مرة: “من أخذ شبرا من الأرض بغير حق سيفصل القضاء فيه وسيسترد منه ولو بنى عشرين دورا”. مضيفا لقد أكدنا على ذلك مرارا”.

وأكد أن هناك قنوات للنظر والبت في أي مظلومية للأفراد من رواتب أو تسريح.. وأن الغرض من هذه الحملات ليس إنصاف المظلوم بقدر التشويه والإساءة لرجال الجنوب الذين يحملون السلاح على أكتافهم ليل نهار ذودا عن الوطن فيأتي من يهيج في مواقع التواصل ويجد الطيبين المتحمسين فيكونون وسيلته للنشر.