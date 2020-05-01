ابن بريك يدعو إلى إلزام الحكومة “البدء فوراً” بتنفيذ اتفاق الرياض

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-05-01 03:03:23

شدد نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، على أولوية تنفيذ اتفاق الرياض، مجدداً اتهام الحكومة بالتملص من تنفيذه.

وفيما رحب القيادي الثاني في المجلس الانتقالي الجنوبي “بكل البيانات الصادرة من الدول الصديقة”، مؤكداً “أن إنقاذ شعبنا من الهلاك لا ينبغي أن يكون مصدراً للقلق”، في إشارة إلى التعبير عن القلق تجاه إعلان الانتقالي الجنوبي مؤخراً الخاص بالإدارة الذاتية، قال هاني بن بريك “ونحث الجميع بأن يعينونا على تنفيذ اتفاق الرياض الذي تتملص من تنفيذه الحكومة.”

وأكد، في تدوينة بحسابه الشخصي في تويتر، على “البدء فوراً بتوجيه كل القوات صوب الحوثي والقاعدة وداعش، وتشكيل حكومة جديدة نظيفة لا تقتات من الحرب.”