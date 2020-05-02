ابن بريك يستدعي عدداً من مديري القطاعات العامة لمساءلتهم

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-05-02 23:35:03

وجه اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، مدير أمن عدن باستدعاء عدد من مديري القطاعات العامة لمساءلتهم عن أداء مهامهم.

وكلف ابن بريك مدير أمن عدن، بأوامر صارمة، اطلع عليها “نيوزيمن”، باستدعاء مدير مكتب الأشغال العامة بعدن ومديري إدارات الأشغال في المديريات، وكذا استدعاء مديري عموم مديريات عدن.

كما استدعى مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي ونواب المدير العام، وكذا مدير عام مؤسسة الكهرباء ونوابه ومدير الإدارات والمناطق.

وحسب الوثائق، فقد جاء أمر الاستدعاء لمساءلتهم عن عدم قيامهم بتأدية مهامهم وإخلالهم بواجباتهم تجاه الأوضاع والكوارث الطبيعية وعدم تجاوبهم مع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم.