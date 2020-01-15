ابن دغر يعلن الإفراج عن الأسرى وبدء الانسحابات العسكرية وحصر الأسلحة

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-01-15 19:35:07

أعلن مستشار رئيس الجمهورية -رئيس الجانب الحكومي في لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الرياض الدكتور/ أحمد عببد بن دغر، أن الانسحابات العسكرية المتبادلة بدأت الثلاثاء وسوف تستمر وفقا لاتفاق الرياض برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكذا دعم الرئيس عبدربه منصور هادي وقادة الانتقالي وبتعاون كل العسكريين.

وأوضح ابن دغر، في بيان أصدره مساء الأربعاء وحصل (نيوزيمن) على نسخة منه، أن اللجان العسكرية الميدانية قامت بحصر بعض الأسلحة في عدن، تمهيداً لجمعها تحت إشراف وفي عهدة الأشقاء في المملكة حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إدارتها، معتبرا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في عدن.

وكشف ابن دغر أن رئيس الجمهورية سيعين بعد استكمال عملية تشاور واستناداً إلى صلاحياته الدستورية وفي مدة لا تتجاوز الأسبوع من اليوم محافظاً لعدن ومديراً لأمنها، لتبدأ من فورها مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وعلى قاعدة التشاور كما ورد في الملحق السياسي في اتفاق الرياض.

وأشار إلى أن عملية تبادل الأسرى تمت بنجاح وعاد الأسرى إلى أهلهم.

ومضى رئيس الجانب الحكومي في لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الرياض قائلا: “نحن الآن نتقدم على الأرض، ونسعى بجدية لتنكيس فوهات المدافع والدبابات والمدرعات، بما يحقق سلاماً دائماً ينعم به كل أبناء عدن والمحافظات القريبة منها وكل اليمن، سلاماً يعزز المواجهة العسكرية مع الحوثيين العدو المشترك طالما تمرد على الشرعية ورفع راية العصيان على الوطن، أو يجبرهم على القبول بحل عادل وشامل نحافظ فيه على الجمهورية”.

وأكد أن مستقبل اليمن يتوقف فقط على قدرتنا على بناء دولة تحقق السلام المنشود والخروج من أزمة الحرب وتحمي اليمن وتؤمن الاستقرار والتنمية، وتحصن المنطقة العربية من الأطماع الإيرانية.