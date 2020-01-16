ابن سيتيين مدرب برشلونة الجديد يعترف: كنت مشجعاً لريال مدريد

سبورت 360 – اعترف لارو سيتيين ابن كيكي سيتيين مدرب برشلونة الإسباني الجديد بأن كان يشجع ريال مدريد عندما كان صغيراً، مشيراً إلى أن حلم أبيه قد تحقق بتولي مهام تدريب البلاوجرانا.

وتعاقد نادي برشلونة الإسباني مساء يوم الاثنين مع كيكي سيتيين لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفاً لإرنستو فالفيردي الذي تعرض للإقالة.

وسيخوض كيكي سيتيين أولى مبارياته مع برشلونة يوم الأحد القادم عندما سيستضيف فريق غرناطة، ضمن فعاليات الجولة 20 من عمر الدوري الإسباني.

ابن كيكي سيتيين يكشف كواليس تعاقد والده مع برشلونة

وتحدث ابن كيكي سيتيين -لارو- حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كنت أرى بالفعل أشياءً تتعلق بإمكانية تعاقد برشلونة والدي، كنت ألعب لعبة فورتنايت مع أصدقائي، واتصل بي والدي وقتها ليخبرني بأنه وقع مع برشلونة”.

وأضاف “أنا لا أعرف إذا كان يحلم، ولكن هذا الحلم هو حياته، لم يحصل أبي منذ وقتٍ طويل على فرحة كمثل فرحته بالتعاقد مع برشلونة، فهو سيدرب ميسي، لقد رأيته وهو يتدرب أمس وسال لعابي”.

وتابع “كنت أشجع ريال مدريد عندما كنت صغيراً، ولكن بكل تأكيد بعد وصول ميسي لبرشلونة قمت بتشجيعه”.

وأكمل “والدي يُدرب حالياً أفضل لاعب في العالم، في برشلونة أحد أفضل الفرق الأوروبية، فالجميع يعرف ليونيل ميسي ولويس سواريز والبقية”.

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