كريتر سكاي

ابو همام يدعو بمظاهرة حاشدة لاغلاق مطار عدن الدولي

6 أبريل، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

دعا رئيس مجلس المقاومة الجنوبية العاصمة عدن القائد عبدالناصر البعوه ابو همام الى تنفيذ وقفة احتجاجية امام مطار عدن الدولي حيث سيكون التجمع امام جولة كالتكس .

وقال ابوهمام في بيان له حصل كريتر سكاي على نسخة منه ينشره كما جاء :
بسم الله الرحمن الرحيم

إلى كل أبناء شعبنا الجنوبي العظيم  عامة وإلى ابناء عدن الابطال خاصة نحييكم  تحية الابطال  والذي من خلالها  ندعوكم دعوة تنذر بخطراً قد يجتاحنا كما اجتاح معظم دول العالم وافنى  ارواح البشر انه الفيروس القاتل جائحة كورونا والذي استنفر العالم لمحاربته حيث اغلقت كل دولة منافذها ونحن اغلقنا مطار عدن ولكن للاسف فقد بلغ الاستهتار بارواح شعبنا من قبل من لايريد ان تظل عدن وارضنا خالية من هذا الفيروس ليجنوا  بنقله  الينا  المكاسب والارباح  من خلال  هبوط الطائرات وانزال من فيها والقادمون من دول مصابة بالفيروس .. لذا فاننا ندعوكم ومعنا من تطوع من ابناء عدن  لمكافحة هذا الفيروس انا متطوع انا مستعد ندعوا  كل فئات الشعب والمكونات الحراكية والمجلس الانتقالي والهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي  والقطاع العمالي والطلابي النسائي  ومنظمات المجتمع المدني   إلى التجمع َو الاحتشاد في جولة كالتكس في الساعة الثامنة صباحا  ومن ثم المسير  لوقف هذا العبث والاستهتار ومنع حدوث الكارثة  
الاحتشاد الاحتشاد انقذوا ارواحكم وابنائكم وبلدكم قبل فوات الاوان.

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ابو الدولي بمظاهرة حاشدة عدن لاغلاق مطار همام يدعو

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