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ابيفورتيل مكمل غذائي Apifortyl
ابيفورتيل مكمل غذائي Apifortyl من خلال موقع الاحلام , يحتوى كبسولات ابيفورتيل على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الهامة لتقوية الجسم وتعويض ما يفقده من عناصر غذائية في نظامه الغذائي .
تركيبة كبسولات ابيفورتيل
كل كبسولة من Apifortyl يحتوى على :
- 2000 وحدة دولية من فيتامين أ .
- 2 مجم من فيتامين ب1 .
- 1 ملجم من فيتامين ب2 .
- 1 مجم من فيتامين ب6 .
- 1 مجم من فيتامين ب12 .
- 25 مجم من فيتامين ج .
- 0.1 مجم من حمض الفوليك .
- 10 مجم من حمض النيكوتين .
- 20 مجم من الكالسيوم .
- 500 وحدة دولية من فيتامين د3 .
- 5 مجم من فيتامين هـ اسيتات .
- 4 ميكروجرام من بيوتين .
- 0.45 مجم من كبريتات النحاس .
- 0.47 مجم من كبريتات الكوبالت .
- 0.21 مجم من كبريتات المنجنيز .
- 10 ميكروجرام من بيويترين .
- 27 ميكروجرام من هيدروكسي وحمض الديسينويك .
دواعي استخدام كبسولات ابيفورتيل
- يستخدم كمكمل غذائي لتعويض الجسم ما يفقده من فيتامينات ومعادن .
- يعالج حالات سوء التغذية .
- علاج حالات الأنيميا وفقر الدم .
- يحسن من الحالة العامة للجسم ويخفف من الشعور بالتعب والإرهاق .
- يمد الجسم بالطاقة والنشاط اللازمة للقيام بالمهام اليومية .
- يستخدم في مرحلة الشيخوخة لتقوية الجسم .
- يستخدم أثناء فترة النقاهة وبعد العمليات الجراحية .
- يستخدم لتقوية الشعر وعلاج مشاكل البشرة .
جرعة كبسولات ابيفورتيل
- الجرعة الاعتيادية : يتم تناول جرعة بمعدل كبسولة واحدة وفي الحالات الحرجة قد يصل إلى 3 كبسولات في اليوم .
- ينصح باتباع ارشادات الطبيب أو الصيدلي من حيث الجرعة ومدة العلاج .
- يتم تناول الجرعة مع كمية وافية من الماء قبل الاكل .
الاثار الجانبية لكبسولات ابيفورتيل
يعتبر كبسولات Apifortyl من ادوية المكمل الغذائي الهامة لصحة الجسم والتي لا تظهر عنه اي اعراض جانبية إلا في حالات نادرة قد يصاحبه :
- ظهور رد فعل تحسسي من العقار ظهر حكة وطفح جلدي وتورم في الشفتين واللسان .
- الصداع المستمر .
- القيء والغثيان .
- زيادة الضغط داخل الجمجمة .
موانع استخدام ابيفورتيل
- لمن لديهم رد فعل تحسسي تجاه اي من مكونات ابيفورتيل تجنب استخدامه .
- لا ينصح باستخدام ابيفورتيل لمن يعانون من قصور في الغدة الدرقية إلا بعد استشارة الطبيب .
- لا ينصح باستخدام Apifortyl للأطفال حيث إنه يواجهون صعوبة في بلع الكبسولات .
- يحذر المبالغة في استخدام العقار بجرعات عالية حتى لا يسبب مشاكل صحية أخرى .
- يمنع استخدام ابيفورتيل لمن يعانون من تسمم في الغدة الدرقية .
- لا يوصف دواء Apifortyl لمن لا يعانون من نقص في المعادن في الجسم فتناول العقار في تلك الحالة يسبب زيادة وفرط في معدل المعادن والفيتامينات في الجسم .
الشكل العقاري : متوفر على شكل كبسولات بنية اللون العبوة بها 3 شرائط بكل شريط 10 كبسولات .
سعر كبسولات ابيفورتيل
- متوفر كبسولات Apifortyl بتركيز 10 مجم سعر العبوة 47.25 جنيه مصري .
يتم إنتاج كبسولات ابيفورتيل بواسطة شركة اكتوبر فارما .
موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام ابيفورتيل بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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