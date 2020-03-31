ابيفورتيل مكمل غذائي Apifortyl من خلال موقع الاحلام , يحتوى كبسولات ابيفورتيل على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الهامة لتقوية الجسم وتعويض ما يفقده من عناصر غذائية في نظامه الغذائي .

تركيبة كبسولات ابيفورتيل

كل كبسولة من Apifortyl يحتوى على :

2000 وحدة دولية من فيتامين أ .

2 مجم من فيتامين ب1 .

1 ملجم من فيتامين ب2 .

1 مجم من فيتامين ب6 .

1 مجم من فيتامين ب12 .

25 مجم من فيتامين ج .

0.1 مجم من حمض الفوليك .

10 مجم من حمض النيكوتين .

20 مجم من الكالسيوم .

500 وحدة دولية من فيتامين د3 .

5 مجم من فيتامين هـ اسيتات .

4 ميكروجرام من بيوتين .

0.45 مجم من كبريتات النحاس .

0.47 مجم من كبريتات الكوبالت .

0.21 مجم من كبريتات المنجنيز .

10 ميكروجرام من بيويترين .

27 ميكروجرام من هيدروكسي وحمض الديسينويك .

دواعي استخدام كبسولات ابيفورتيل

يستخدم كمكمل غذائي لتعويض الجسم ما يفقده من فيتامينات ومعادن .

يعالج حالات سوء التغذية .

علاج حالات الأنيميا وفقر الدم .

يحسن من الحالة العامة للجسم ويخفف من الشعور بالتعب والإرهاق .

يمد الجسم بالطاقة والنشاط اللازمة للقيام بالمهام اليومية .

يستخدم في مرحلة الشيخوخة لتقوية الجسم .

يستخدم أثناء فترة النقاهة وبعد العمليات الجراحية .

يستخدم لتقوية الشعر وعلاج مشاكل البشرة .

جرعة كبسولات ابيفورتيل

الجرعة الاعتيادية : يتم تناول جرعة بمعدل كبسولة واحدة وفي الحالات الحرجة قد يصل إلى 3 كبسولات في اليوم .

: يتم تناول جرعة بمعدل كبسولة واحدة وفي الحالات الحرجة قد يصل إلى 3 كبسولات في اليوم . ينصح باتباع ارشادات الطبيب أو الصيدلي من حيث الجرعة ومدة العلاج .

يتم تناول الجرعة مع كمية وافية من الماء قبل الاكل .

الاثار الجانبية لكبسولات ابيفورتيل

يعتبر كبسولات Apifortyl من ادوية المكمل الغذائي الهامة لصحة الجسم والتي لا تظهر عنه اي اعراض جانبية إلا في حالات نادرة قد يصاحبه :

ظهور رد فعل تحسسي من العقار ظهر حكة وطفح جلدي وتورم في الشفتين واللسان .

الصداع المستمر .

القيء والغثيان .

زيادة الضغط داخل الجمجمة .

موانع استخدام ابيفورتيل

لمن لديهم رد فعل تحسسي تجاه اي من مكونات ابيفورتيل تجنب استخدامه .

لا ينصح باستخدام ابيفورتيل لمن يعانون من قصور في الغدة الدرقية إلا بعد استشارة الطبيب .

لا ينصح باستخدام Apifortyl للأطفال حيث إنه يواجهون صعوبة في بلع الكبسولات .

يحذر المبالغة في استخدام العقار بجرعات عالية حتى لا يسبب مشاكل صحية أخرى .

يمنع استخدام ابيفورتيل لمن يعانون من تسمم في الغدة الدرقية .

لا يوصف دواء Apifortyl لمن لا يعانون من نقص في المعادن في الجسم فتناول العقار في تلك الحالة يسبب زيادة وفرط في معدل المعادن والفيتامينات في الجسم .

الشكل العقاري : متوفر على شكل كبسولات بنية اللون العبوة بها 3 شرائط بكل شريط 10 كبسولات .

سعر كبسولات ابيفورتيل

متوفر كبسولات Apifortyl بتركيز 10 مجم سعر العبوة 47.25 جنيه مصري .

يتم إنتاج كبسولات ابيفورتيل بواسطة شركة اكتوبر فارما .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام ابيفورتيل بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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