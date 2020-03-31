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ابيفورتيل مكمل غذائي Apifortyl

31 مارس، 2020
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ابيفورتيل مكمل غذائي Apifortyl

ابيفورتيل مكمل غذائي Apifortyl من خلال موقع الاحلام , يحتوى كبسولات ابيفورتيل على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الهامة لتقوية الجسم وتعويض ما يفقده من عناصر غذائية في نظامه الغذائي .

تركيبة كبسولات ابيفورتيل

كل كبسولة من Apifortyl يحتوى على :

  • 2000 وحدة دولية من فيتامين أ .
  •  2 مجم من فيتامين ب1 .
  • 1 ملجم من فيتامين ب2 .
  • 1 مجم من فيتامين ب6 .
  • 1 مجم من فيتامين ب12 .
  • 25 مجم من فيتامين ج .
  • 0.1 مجم من حمض الفوليك .
  • 10 مجم من حمض النيكوتين .
  • 20 مجم من الكالسيوم .
  • 500 وحدة دولية من فيتامين د3 .
  • 5 مجم من فيتامين هـ اسيتات .
  • 4 ميكروجرام من بيوتين .
  • 0.45 مجم من كبريتات النحاس .
  • 0.47 مجم من كبريتات الكوبالت .
  • 0.21 مجم من كبريتات المنجنيز .
  • 10 ميكروجرام من بيويترين .
  • 27 ميكروجرام من هيدروكسي وحمض الديسينويك .

دواعي استخدام كبسولات ابيفورتيل

  • يستخدم كمكمل غذائي لتعويض الجسم ما يفقده من فيتامينات ومعادن .
  • يعالج حالات سوء التغذية .
  • علاج حالات الأنيميا وفقر الدم .
  • يحسن من الحالة العامة للجسم ويخفف من الشعور بالتعب والإرهاق .
  • يمد الجسم بالطاقة والنشاط اللازمة للقيام بالمهام اليومية .
  • يستخدم في مرحلة الشيخوخة لتقوية الجسم .
  • يستخدم أثناء فترة النقاهة وبعد العمليات الجراحية .
  • يستخدم لتقوية الشعر وعلاج مشاكل البشرة .

جرعة كبسولات ابيفورتيل

  • الجرعة الاعتيادية : يتم تناول جرعة بمعدل كبسولة واحدة وفي الحالات الحرجة قد يصل إلى 3 كبسولات في اليوم .
  • ينصح باتباع ارشادات الطبيب أو الصيدلي  من حيث الجرعة ومدة العلاج .
  • يتم تناول الجرعة مع كمية وافية من الماء قبل الاكل .

الاثار الجانبية لكبسولات ابيفورتيل

يعتبر كبسولات Apifortyl من ادوية المكمل الغذائي الهامة لصحة الجسم والتي لا تظهر عنه اي اعراض جانبية إلا في حالات نادرة قد يصاحبه :

  • ظهور رد فعل تحسسي من العقار ظهر حكة وطفح جلدي وتورم في الشفتين واللسان .
  • الصداع المستمر .
  • القيء والغثيان .
  • زيادة الضغط داخل الجمجمة .

موانع استخدام ابيفورتيل

  • لمن لديهم رد فعل تحسسي تجاه اي من مكونات ابيفورتيل تجنب استخدامه .
  • لا ينصح باستخدام ابيفورتيل لمن يعانون من قصور في الغدة الدرقية إلا بعد استشارة الطبيب .
  • لا ينصح باستخدام Apifortyl للأطفال حيث إنه يواجهون صعوبة في بلع الكبسولات .
  • يحذر المبالغة في استخدام العقار بجرعات عالية حتى لا يسبب مشاكل صحية أخرى .
  • يمنع استخدام ابيفورتيل لمن يعانون من تسمم في الغدة الدرقية .
  • لا يوصف دواء Apifortyl لمن لا يعانون من نقص في المعادن في الجسم فتناول العقار في تلك الحالة يسبب زيادة وفرط في معدل المعادن والفيتامينات في الجسم .

الشكل العقاري : متوفر على شكل كبسولات بنية اللون العبوة بها 3 شرائط بكل شريط 10 كبسولات .

سعر كبسولات ابيفورتيل

  • متوفر كبسولات Apifortyl بتركيز 10 مجم سعر العبوة 47.25 جنيه مصري .

يتم إنتاج كبسولات ابيفورتيل بواسطة شركة اكتوبر فارما .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام ابيفورتيل بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار او السؤال عن الادوية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال .

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