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ابين .. استمرار الزيارات التفقدية لسير الامتحانات في مدارس خنفر

25 ديسمبر، 2019
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ابين .. استمرار الزيارات التفقدية لسير الامتحانات في مدارس خنفر

استمرارا للزيارات التفقدية لسير الامتحانات في مدارس مديرية خنفر بمحافظة ابين قام صباح اليوم الاستاذ محمود علي سبعه بزيارة تفقدية لعدد من المدارس في مديرية خنفر
حيث زار مدرسة السد للتعليم الاساسي بنين وثانوية باتيس في منطقة باتيس وذلك لتفقد سير الامتحانات الى جانب زيارته لمدرسة غالب الرهوي في منطقة اللكيدة
وايضا في الفترة المسائية قام الاستاذ محمود بزيارة ثانوية 26 سبتمبر للبنات ومدرسة عبدالرحمن الغافقي بنات الفترة المسائية في منطقة الحصن .وخلال الزيارة طاف مدير تربية خنفر بالقاعات الدراسية واطلع على مستوى اسئلة الامتحانات المقدمة للطلاب وتنظيمها من حيث الترتيب وتوزيع التلاميذ داخل قاعات الامتحانات
ثم جلس مدير تربية خنفر مع ادارات المدارس واقام بإعطاء التوجيهات اللازمة لاستمرار نجاح سير الامتحانات ومستمعا الى هموم واحتياجات الادارات المدرسية مقدما الشكر الجزيل لجميع المعلمين والمعلمات لالتزامهم بالعمل الوظيفي
رافقه في الزيارة الاستاذ سالم سعيد عبدالقوي رئيس فريق التوجيه التربوي وفى ثانوية 26 سبتمبر وعبدالرحمن الغافقي وعبدالحكيم عواس رئيس قسم التعليم العام بخنفر

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ابين استمرار الامتحانات التفقدية الزيارات خنفر في لسير مدارس

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