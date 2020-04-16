ابين : تحكيم قبلي ينهي قضية جنائية بمنطقة امحبلة بيافع سرار

جرى صباح اليوم الخميس بمديرية سرار يافع محافظة أبين مراسم تحكيم قبلي لإنهاﺀ قضية جنائية (إطلاق نار)بين كلاً من: أحمد زين حسين ،وزيد جلاد صالح علوي، حدثت بينهم في تاريخ8/6/2019م بمنطقة امحبلة بيافع سرار.

حيث قام الجاني زيد جلادصالح علوي بإطلاق النارمن بندق آلي، على المجني عليه أحمد زين حسين ،خلف إصابات جسيمة في جسده، ونقل على إثرها إلى مشافي عدن لتلقي العلاج، ومنذُ وقت الحادثة خضع المجني عليه للعلاج بالمشفى حتى مطلع شهرأبريل الجاري ،بينما الجاني ضل بحوزة الحزام الأمني بسرار، وبعد استكمال العلاج تماثل المجني عليه للشفاء.

ثم سعى بعد ذلك عدد من الوجهاء والمشائخ الخيرين بمكتب كلد بيافع سرارلحل هذه القضية التي نشبت بين المذكورين اعلاه، وحسب متناول ملف القضية، تم التوافق بين أولياء أمور الاطراف وهم: زين حسين ،وجلاد صالح، قاطعين وشارعين عن اولادهم على التحكيم واختيار ألامناء المحكمين لفصل القضية بينهم كاملاً ،والامناء هم: الشيخ زيد محسن السنيدي،والشيخ يسلم محمد السنيدي، والشيخ محمد صالح الرهوي.

وصباح اليوم الخميس توجه الامناء والمشائخ والشخصيات الإجتماعية والعسكرية بقيادة الحزام الأمني والانتقالي بسرار، إلى منزل الاخ زين بن حسين ،حيث تم الوصل والوصول، وفي الحال استقبل الحاضرون بصدر رحب من قبل والد المجني عليه ،حيث تم قراءة منطوق الحكم على مسامع الحاضرين بلسان الشيخ يسلم محمد السنيدي، حسب الشروع المتعارف عليها بمكتب كلد، شمل خسارات العلاج وحكم إطلاق النار والإصابة بمبلغ وقدره (16) مليون ريال يمني، اخذ منها و(1) مليون ريال يمني لوجوه الأمناء، و(2) مليون بوجهته جلاد صالح علوي وتحكيمه للطرف المجني عليه زين حسين بقطعتين سلاح ،ومليون وخمسمائة وراسين غنم مقابل موصول ووصول إلى المنزل ، وفي الوقت ذاته قوبل الحكم بالارتياح من قبل الأطراف والحاضرين، وشاكرين الجهود الطيبة والمساعي الحثيثة التي قام بها كل الذين كانوا سبباً في الصلح وأنها تلك القضية بين ابناء الأسرة الواحدة.

حضر مراسيم التحكيم القبلي كلاً من :رئيس المجلس الانتقالي، أ. علي ناصرالحامدي، وقائد الحزام الأمني بسرار،العقيد عبدالرزاق الجرمي ،والشيخ سلمان محمد عوض ،والشيخ انيس علوي ناصر،والشيخ عبدالخالق النسري ،والشيخ عدنان حسين حنش، والشيخ علي عبيد القاسمي، والشيخ علي محمد الجردمي، ورئيس الحراك الثوري بسرار، يسلم محمد ناجي، وعدد من الشخصيات الإجتماعية والأهالي من قبائل آل سنيد وآل لجرور وآل نسر الذي بدورهم سعو جاهدين إلى لملمة الخلاف وإصلاح الشأن بين الأطراف في منطقة امحبلة بيافع سرار.

* من صالح البخيتي

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