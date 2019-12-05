ابين : تعزيزات ضخمة لقوات الحزام الأمني تصل خطوط الأمامية

وصلت قبل قليل تعزيزات كبيرة لقوات الحزام الأمني الى الخطوط الأمامية في بمنطقة الشيخ سالم بمدينة زنجبار بمحافظة أبين.

وقال مصدر عملياتي ان كتائب واليات عسكرية من اللواء الخامس بقيادة مختار النوبي والكتيبة الثالثة حزم بقيادة محمود الكلدي واللواء الثالث دعم واسناد بقيادة نبيل المشوشي قد وصلت مساء اليوم إلى الخطوط الأمامية واتخذت مواقعها في خطوط الدفاع.

ويأتي تواصل التعزيزات تباعاً الى خطوط التماس مع قوات الجيش بعد تقدم عدد من القوات التي وصلت من محافظة شبوة يوم أمس واليوم في خرق واضح وصريح لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وأكد مصدر في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين ان القوات في أتم الجاهزية القتالية محذرين من أن اي تقدم لقوات الجيش سيقابل بالرد الفوري والعنيف حماية للأراضي الجنوبية والدفاع عن النفس.