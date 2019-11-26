ابين.. صيانة وسفلتتة طرقات زنجبار



زنجبار – نظير كندح

تفقد مدير عام مديرية زنجبار م/ سالم عكف يرافقه مستشار محافظ أبين لشؤون الإستثمار الشيخ/ عبدالناصر اليزيدي وعدد من المسؤولين في مكاتب الأشغال العامة والطرق والنقل وصندوق النظافة والتحسين والشباب والرياضة بالمديرية بالإضطلاع على أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق قريتي ” الشيخ عبدالله وحصن شداد ” والممول من البنك الدولي ضمن مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن ( YIUSEP ) عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق صيانة الطرق – الوحدة التنفيذية ( RMF – IU ).

وأشاد مدير عام المديرية بمستوى تنفيذ الأعمال في هذا الطريق البالغ طوله ( 4 كيلو و 600 متر ) إضافةً إلى إزالة الكثبان الرملية المعيقة لحركة السيارات والحافلات الماره في هذا الطريق الدائري للمدينة والذي يرتبط بالطريق الدولي.

وأوضح عكف ان: اعمال هذه المشاريع من عرقلة من قبل المواطنين بالعشوائيات أو بأعمال التقطعات، حيث توقفت الأعمال في السفلته نتيجة قطع الطريق من قبل مجموعة من الأفراد لمطالب عدم إستلامهم الرواتب الأمر الذي حال دون وصول السيارات المحملة للإسفلت والبالغ ( 135 ) متر مكعب ، كما أننا نواجه من يستخدم الطرقات كورش ويضر في كل ما أنجزناه في أعمال السفلتة.

واضاف: وجهنا إعلانات وإنذارات إلى أصحاب المحلات والأعمال المختلفة بإزالة كل هذه المخالفات مالم سنضطر إلى إزالتها بالقوة القانونية !.