اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة عدن يعلن تأييده لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي

اعلن اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة الجنوبية عدن تأييده الكامل لكافة الخطوات التي اعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال بيانه التاريخي الصادر يوم السبت 25 ابريل / نيسان 2020م.

نص البيان:

تابعنا نحن في اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة الجنوبية عدن البيان التاريخي الذي أصدره المجلس الانتقالي الجنوبي مساء يوم السبت 25 ابريل / نيسان 2020م، والذي اعلن خلاله الإدارة الذاتية للجنوب اعتبارًا من منتصف ذات الليلة لإعلان البيان التاريخي، ومباشرة لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس، بالإضافة لإعلانه‏ حالة الطوارئ العامة في العاصمة الجنوبية عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكلف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارًا من ذات اليوم.

إننا في اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة الجنوبية عدن نعلن تأييدنا الكامل والمطلق لكل الخطوات التي جاءت في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي التاريخي.

وندعو كافة شرائح أبناء الجنوب الأبي إلى الوقوف بقوة خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية من تاريخ ثورتنا المجيدة، والإلتفاف حول قيادته السياسية ودعمهم ومساندتهم لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب، وحكم الجنوب بعيدًا عن فساد حكومة الشرعية اليمنية.

كما ندعو محافظيّ محافظات الجنوب ومسؤوليّ المؤسسات والمرافق العامة، وكافة أبناء الجنوب إلى إعلان تأييدهم لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى الإستمرار في أعمالهم بما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب الحر.

وفي الأخير.. نُبارك لشعب الجنوب الأبي هذه الخطوة التاريخية، ونتمنى له التوفيق والسداد.. كما نُحيي المجلس الانتقالي الجنوبي على خطوته التاريخية، ونُحييّ القيادة السياسية الجنوبية للمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد اللواء / عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قائد القوات المسلحة الجنوبية، على الخطوات الجريئة التي اتخذها.

النصر للجنوب..

الخلود لشهداء ثورتنا الجنوبية المباركة..

الشفاء لجرحانا الأبطال..

*صادر عن اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة الجنوبية عدن.

– العاصمة عدن – فجر يوم الأحد 26 ابريل / نيسان 2020م.

*الدائرة الإعلامية لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة عدن.