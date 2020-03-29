اتحاد طلاب “ردفان – عدن” يطلق مبادرة “وعي” التطوعية لمجابهة فيروس #كورونا

دُشّنت اليوم السبت مبادرة “وعي” التطوعية التوعوية التي أطلقها اتحاد طلاب ردفان – عدن، لتختص بنشر الوعي المجتمعي، بما في ذلك التوعية من مخاطر فيروس كورونا COVED-19 وطرق الوقاية منه.

وتضمّنت أعمال المبادرة اليوم عدة جوانب، فميدانياً وزّع أعضاء المبادرة البروشورات والملصقات والكمامات والجلفازات وسط سوق المدينة، واضطلعوا بتوعية المواطنين وتعريفهم بكيفية التعامل مع الوسائل الوقائية من الاصابة بالفايروس، كما ارشدوهم لتجنب المخالطة اللصيقة والتجمعات البشرية في السوق..

وفي سياق التأهيل والتدريب أقامت المبادرة محاضرة توعوية قدمها د. ياسين هيثم العكيمي وحضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية يتقدمهم مدير عام مديرية حبيل جبر الاستاذ بديع القطيبي، ومدير مكتب الصحة د. مراد هيثم، ومدير مكتب التربية والتعليم أ. عبد الحميد شعيلة، ونائب رئيس المجلس الانتقالي/ عبد الحميد السيد والاستاذ أشيد هيثم قائد وعدد من المعلمين والشخصيات الاجتماعية وممثلي مناطق المديرية.

وتلقى المشاركين في المحاضرة الطرق والوسائل المثلى للوقاية من فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة ونحو ذلك، حيث سيعمل المشاركين في بالدور التثقيفي التوعوي في مناطقهم وقراهم لوقاية المجتمع من مخاطر الاصابة بالفيروس.

وكان مدير عام حبيل جبر في كلمته ألتي القاها بالمناسبة أشاد بجهود اتحاد طلاب ردفان – عدن والتي يعمل أعضائه من خلالها على توعية المجتمع بمخاطر الفيروس، وكذا الجهود التي يبذلونها إلى جانب طلاب مديريات ردفان الدارسين بعدن.

من المقرر أن تستمر الحملة التطوعية التوعوية خلال الأيام القادمة لتشمل مختلف مديريات ردفان الأربع وسيكون النزول يوم غدٍ الأحد إلى الحبيلين..

الجدير بالذكر أن “وعي” تاتي كمبادرة توعوية تطوعية خالصة لا تترتب عليها أي مخصصات مالية من الاتحاد، وهي نتاج رغبة أعضاء الاتحاد في سياق التعاون المجتمعي من أجل أهلهم ومجتمعهم ووطنهم بدافع العمل الإنساني لأجل الإنسان وتوعيته وحمايته..