اتحاد طلاب “ردفان – عدن” يعزز الوعي المجتمعي حيال فيروس كورونا بحالمين

يستمر اتحاد طلاب ردفان – عدن لليوم الثالث على التوالي ببرنامج عمل مبادرة “وعي” التطوعية التي تهدف لتعزيز الوعي المجتمعي حيال فيروس كورونا المستجد بمديريات ردفان، والتي أستهدفت في برنامج اليوم مديرية حالمين..

وشمل البرنامج ندوة توعوية قدمها د. ياسين هيثم والذي تقدم بالشكر لأبناء حالمين على تفاعلهم ووعيهم البناء، مبيناً الطرق المثلى للوقاية من الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، وأهمية إجتناب التجمعات، والعمل على حمل رسالة التوعية إلى القرى والمناطق..

ولفت د. ياسين إلى أهمية الحجر المنزلي واستغلاله من قبل أولياء الأمور لصالح تعليم الأبناء وترتيب جداولهم ومتابعتهم لتلقي المنهج الدراسي بمنازلهم في ظل توقف العملية التعليمية.

بدوره أشاد مدير مكتب التربية والتعليم أ. عبد الحكيم صالح ناصر بمبادرة الاتحاد، مثمناً الجهود التي يبذلها الاتحاد لصالح التعليم والتوعية المجتمعية، مشدداً على ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الصادرة عنه في الجوانب الصحية والتعليمية، وأخذ الأمور بكل جدية وإلتزام..

وأكد رئيس المجلس الانتقالي العميد/ ناجي عبد الله الكربي على ضرورة تكاتف المجتمع للتصدي لهذه الجائحة ألتي باتت تؤرق العالم بأسرة، مشيراً إلى أهمية اتباع طرق الوقاية اللازمة في حال تفشي الوباء ووجوب البدء بذلك من الآن..

وبإنتهاء الندوة التوعوية توجه فريق العمل إلى سوق المدينة لتوزيع برشورات تعريفية وملصقات توعوية وكمامات وجلافزات، وكذا القيام بتوعية ونصح وإرشاد المواطنين لاقناعهم بضرورة إتباع طرق الوقاية اللازمة..

الجدير بالذكر أن “وعي” هي مبادرة تطوعية توعوية أطلقها اتحاد طلاب ردفان – عدن وتختص بنشر الوعي المجتمعي، بما في ذلك التوعية بفيروس كورونا – المخاطر والوقاية – وأقامت أنشطة توعوية مماثله آخرها في مديرية الحبيلين ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد أمس الأحد..