اتحاد نساء اليمن بعدن يقيم حفلا فنيا ومعرضا في ختام حملة 16 يوم عن العنف القائم ضد المرأة

ضمن فعاليات حملة 16 يوم ضد العنف القائم على المرأة أقام اتحاد نساء اليمن بعدن حفلا فنيا ومعرضا في ختام الحملة بحضور عدد من الشخصيات أهمها وكيل أول محافظة عدن محمد مصر شاذلي , ومدير عام صيرة خالد سيدو , وشخصيات اجتماعية ووسائل إعلامية جاءت لتغطية الحدث.

شمل الحفل فقرات فنية متمثلة برقص بريك دانس لفرقة the firy crew على أغنية لا للتحرش التي نالت انتشارا واسعا خلال الأيام الماضية في عدن , ورقص شعبي لطفلات بالزي العدني ومعرضا حوى مختلف الأغراض لفتيات قام الاتحاد بتدريبهن وأصبحوا مالكات لمشاريع صغيرة خاصة بهن.

تتحدث فاطمة مريسي رئيس اتحاد نساء اليمن فرع عدن:

اليوم كان انتهاء الحملة الاحتفال ب16 يوم ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وهي حملة تحتفل بها كل دول العالم واليمن منها ونحن نعيش الظروف الاستثنائية هذه , الاحتفال انقسم على لوحة تعبيرية لا للتحرش أخذناها من منطلق العنف القائم على النوع الاجتماعي والبازار الذي تم التحضير له بجهود ذاتيه.

هناك تفاعل من الأخوات وهم اللاتي تدربن في الاتحاد في مجال التمكين الاقتصادي , كانت لهم حالات متواجدة لدينا وكلهم نساء ناجيات من العنف قدمنا لهم الخدمات النفسية والقانونية والاجتماعية بعد ذلك تم تدريبهم والآن أصبح لكل واحدة منهن مشروعها الصغير.

هناك قصص نجاح كبيرة لأغلب هؤلاء النساء اتمنى أن تم هذه المشاريع والأشياء تكبر مع الوقت ويصبح لهن شأن عالي مستقبلا.

ويضيف محمد نصر شاذلي وكيل أول محافظة عدن:رأيت جهد ملموس وبسمة في وجوه المشاركات الذين يشعرون أن الغد سيكون أجمل بإذن الله , عدن ستكون بخير بمثل هذه الفعاليات سننفض غبار الزمن الكئيب الذي أراد البعض أن يصنعوه متعمدا على عدن , بتعاوننا جميعا وأخلاقنا أولا , شكرا استاذه فاطمة وقيادة تحاد نساء اليمن هذا ليس بغريب عليهم فعدن تمتلك الكثير لتكون نبراس المستقبل.

ويختتم مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو:نحن اليوم في اتحاد نساء اليمن هنا في مديرية صيرة لحضور فعالية انتهاء 16 يوم لحملة العنف القائم على المرأة والتحرش أيضا البازار لبعض النساء اللاتي أخذن دورات في مجال الأشغال والأعمال الحرفية التي من خلالها يستطعن توفير سبل العيش.

مثل هذه الفعاليات مهمة جدا لنا كسلطة محلية باعتباره داعم ومساند لمثل هذه الفئات الفقيرة أيضا في تصحيح بعض الأخلاقيات التي ظهرت في مجتمعنا من قبل بعض الشباب خاصة في ما يختص من جانب التحرش للنساء وللذكور , ونتمنى من شبابنا أن يعي لهذه الجزئية لأنها تمس أخلاقنا وتساهم في انحطاط المجتمع.