اتحاد نقابات عمال الجنوب يدين ممارسات مليشيا الاخوان بسقطرى..بيان

4 مايو / خاص



اصدر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بيان هام بشأن التطورات المتلاحقة التي تمر بها جزيرة سقطرى.

وجاء نص البيان:

راقب الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب التطورات المتلاحقة التي تمر بها جزيرة سقطرى هذا الجزء الجنوبي الغالي من مؤامرات يمارسه عصابات الاخونج من تغيير بيولوجي لم ولن يكتب له النجاح مهما انفقت آلة الشر من اموال ملطخة بدم الاخوين ستظل الجزيرة جنوبية نقية الهوية والانتماء لن تكون غير ماحباها الله من سحر للجنوب سقطرى جنوبية وستذهب كل المشاريع في رياح الشمال خائبة مع الاعاصير وتبقى الجزيرة راسخة في مكانها تتنسم هواء الجنوب وهويته .

إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب نرفض وبشدة كل الممارسات الشيطانية التي تقوم بها عصابات الاخونج ومن لف لفهم من جنوبيي الغطرسة والطيش فاقدي البصر والبصيرة من التمترس خلف مشاريع لاعلاقة لها بسقطرى واهلها ولاناقة لاهل سقطرى فيها ولاجمل ونعلن في الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب وقوفنا وبحزم الى جانب ابناء سقطرى اهلنا وناسنا وتراثنا الحضاري الزاخر وفخر الجنوب و فردوسة الارضي .

ان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ليشعر بالفخر والاعتزاز بأهالي سقطرى المتمسكين بجذورهم الجنوبية الضاربة في القدم وخيارهم الاستراتيجي الذي لا رجعة عنه سقطرى جنوبية وانه لن يذخر جهدا في تقديم كل ما يمكنه من دعم عمالي جنوبي لصد المحاولات الفاشلة التي أثبت أهلنا في سقطرى كفاءتهم في تلقينهم دروس في الهوية والانتماء .

ان الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بكل مرافقه ومؤسساته جنبا الى جنب معكم ومن خلف البحر ليعلن عن استعداده لتنفيذ كل ما يطلبه عمال سقطرى من مهام وسيظل يمارس كل سبل الضغط على الفاشلين لثنيهم عن برامجهم العبثية في ارض الاحلام وعروس الجنوب جزيرة سقطرى جنوبية الهوى والهوية ولو كره المتنطعون الاشباح والسراب.

عاشت سقطرى آمنة مطمئنة وليخسئ المعتدون وستبقى الجزيرة رابضة في مكانها الازلي جنوبية جنوبية وستفشل كل المشاريع وستذهب مع الريح عاجلا غير آجل لامأسوف عليها .

الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب

العاصمة عدن _ 7 مايو 2020م