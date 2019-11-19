عدن الغد

اتحاد نقابات عمال الجنوب يعلن تضامنه مع عمال البلدية ومشاركته الوقفة الاحتجاجية

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اتحاد نقابات عمال الجنوب يعلن تضامنه مع عمال البلدية ومشاركته الوقفة الاحتجاجية

اعلن اتحاد نقابات عمال الجنوب عن تضامنه مع عمال الجنوب ومع نقابة البلدية ويعلن عن مشاركتة في الوقفة الاحتجاجية المقرره غدا امام مكتب المحافظة مع عمال البلدية وجاء في الاعلان والدعوة التالي :
” ايها النقابيون ايها العمال الاحرار اننا نعلن تضامننا مع عمال البلدية ولا نقبل ما وقع عليهم من عمل بلطجي بقوة السلاح فوق رؤوس اخواننا من عمال البلدية .
ولهذا ندعو كل النقابات الجنوبية وكل احرار وحرائر الجنوب بالمشاركة الفعالة بالوققة الاحتجاجية امام مكتب المحافظة ولنرفع صوتنا عالياً باننا جميعا يد واحدة ونطالب بمعاقبة صارمه لكل من تطاول وتبلطج على اخواننا من عمال البلدية.
رئيس الدائرة الاعلامية حسين الجعدني الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب

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