كريتر سكاي
اتفاق الرياض كان فرصة حقيقة لتصحيح مسار الشرعية
كريتر سكاي/خاص
أسأل الخبير العسكري خالد النسي إلى أن اتفاق الرياض كان فرصة حقيقة لتصحيح مسار الشرعية.
أسأل الخبير العسكري خالد النسي إلى أن اتفاق الرياض كان فرصة حقيقة لتصحيح مسار الشرعية.
وقال النسي: اتفاق الرياض كان فرصة حقيقة لتصحيح مسار الشرعية بعد سيطرة الاخوان عليها وانحرافها عن أهدافها التي وجدت من اجلها ودعمها التحالف.
واختتم قائلا: وهي التوجة شمالاً لتحرير صنعاء واعطى الفرصة للجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لترتيب وضع المحافظات الجنوبية ومازالت الفرصة قائمة ان اردنا الفلاح
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