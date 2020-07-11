كريتر سكاي

اتفاق الرياض كان فرصة حقيقة لتصحيح مسار الشرعية

11 يوليو، 2020
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كريتر سكاي/خاص

أسأل الخبير العسكري خالد النسي إلى أن اتفاق الرياض كان فرصة حقيقة لتصحيح مسار الشرعية.
وقال النسي: ‏اتفاق الرياض كان فرصة حقيقة لتصحيح مسار الشرعية بعد سيطرة الاخوان عليها وانحرافها عن أهدافها التي وجدت من اجلها ودعمها التحالف.
واختتم قائلا: وهي التوجة شمالاً لتحرير صنعاء واعطى الفرصة للجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لترتيب وضع المحافظات الجنوبية ومازالت الفرصة قائمة ان اردنا الفلاح

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