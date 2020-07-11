أسأل الخبير العسكري خالد النسي إلى أن اتفاق الرياض كان فرصة حقيقة لتصحيح مسار الشرعية.

وقال النسي: ‏اتفاق الرياض كان فرصة حقيقة لتصحيح مسار الشرعية بعد سيطرة الاخوان عليها وانحرافها عن أهدافها التي وجدت من اجلها ودعمها التحالف.

واختتم قائلا: وهي التوجة شمالاً لتحرير صنعاء واعطى الفرصة للجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لترتيب وضع المحافظات الجنوبية ومازالت الفرصة قائمة ان اردنا الفلاح