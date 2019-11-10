اتفاق الرياض يشكل صفعة قوية لكل مؤيدي الانقلاب الحوثي

سلطت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم الأحد الضوء على اتفاق الرياض والذي جرى توقيعه الثلاثاء الماضي بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان، ” اتفاق الصفعة والأمل”،إن ريادة المملكة العربية السعودية وحكمة دبلوماسيتها تأكدت في التوصل لاتفاق الرياض الذي شكل صفعة كبيرة وصدمة شديدة لميليشيا الحوثي الانقلابية ولإيران نفسها، وللجهات التي تضع آمالاً كبيرة وواهية على تصعيد الأزمة اليمنية وتتطلع للمزيد من الحرب والخراب في اليمن.

وأضافت الصحيفة، وقد تجسدت الفرحة بالاتفاق في التأييد الشعبي والسياسي المطلق، والدعم والمساندة الإقليمية والدولية لجهود المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التوصل لهذا الاتفاق التاريخي الذي سيكون له أكبر التأثير على تطورات الأزمة، الذي سيجعل الشعب اليمني الشقيق يتطلع بآمال عريضة للمرحلة المقبلة.

وتابعت، حيث إنه لا يختلف أحد على أن وحدة الصف اليمني ستشكل عامل نجاح رئيسياً لخيار السلام، وستسهم بفاعلية قوية في خنق ميليشيا الحوثي سياسياً واجتماعياً وعسكرياً، ويحبط طموحات وأحلام ربيبتها إيران، ويفرض السلام في اليمن والمنطقة بإرادة شعبية، وبمساندة عربية ودولية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا النجاح الكبير لا يلقى القبول لدى أبواق إعلام الحرب والخراب، وهذا أمر طبيعي، وقد أشادت دولة الإمارات بجهود المملكة ودبلوماسيتها الحكيمة التي هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر، وأشار الدكتور أنور قرقاش إلى الجهات التي تهاجم المملكة مقارناً بين ما تفعله هذه الجهات من حملات إعلامية مشبوهة ضد المملكة ومصر ودول عربية أخرى، وبين ما تقدمه السعودية من جهود إنسانية وإنجازات من أجل السلام في اليمن والمنطقة.

واختتمت البيان، أن الاتفاق يشكل صفعة قوية لكل مؤيدي الانقلاب الحوثي والحرب في اليمن، لأنه حدد العدو ووحد الصفوف في مواجهته.