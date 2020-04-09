اتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية على تمديد التفاوض حتى التاسع من مايو المقبل

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اتفقت اطراف التفاوض في سلام السودان الجاري حاليا في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، على تمديد فترة التفاوض حتى التاسع من مايو المقبل

ووقع على الاتفاق لتمديد فترة التفاوض كل من الجبهة الثورية السودانية والوساطة الجنوبية ليمتد من التاسع من أبريل الجاري الى التاسع من مايو المقبل ورفع النص للحكومة السودانية للتوقيع عليه

ومثل الوساطة المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية لمفاوصات السلام الجنوبية ووقع عن الجبهة الثورية قادة مكونات الجبهة الثورية بينما بعث النص ليوقع عليه لاحقا الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ممثلا لحكومة السودان.

وأشارت الوساطة الى انه استنادا على أعلان جوبا لاجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض الموقع في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠١٩م ولفاجعة الرحيل المحزن للفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني رئيس وفد الحكومة السودانية للقضايا الأمنية الذي رحل عن دنيانا هو يسعى لجلب السلام الشامل والدائم في السودان، رأت لجنة الوساطة والأطراف المتفاوضة رفع التفاوض لمدة أسبوع حدادا على روحه ومراعاة للظروف الحرجة التي يمر بها العالم خلال هذه الأيام لتفشي جائحة كورونا والتي تعد تهديدا صحيا آخرا امام البشرية جمعا مما عطل بدوره استئناف التفاوض بالجداول المحددة لها مسبقا

واشارت الوساطة الى انها لجأت لمواصلة التفاوض غير المباشر في الأيام السابقة وبما ان الفترة التي مددت للتفاوض من الثامن من مارس ٢٠٢٠م وحتى التاسع من أبريل ٢٠٢٠م قد انتهت، فقد تقرر من قبل الوساطة وموافقة اطراف التفاوض بتمديد فترة المفاوضات من التاسع من أبريل ٢٠٢٠م وحتى التاسع من مايو ٢٠٢٠م