أخبار نادي برشلونة

اتفاق سري بين برشلونة ونيمار بخصوص ريال مدريد

4 أبريل، 2020
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اتفاق سري بين برشلونة ونيمار بخصوص ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اتفاق سري بين برشلونة ولاعبه السابق نيمار، نجم باريس سان جيرمان، من أجل ضمان عدم انتقاله إلى ريال مدريد.

البرازيلي كان على وشك العودة مجدداً لصفوف النادي الكتالوني الصيف الماضي، ولكن فشل الأخير في التوصل لاتفاق مع بي إس جي.

وقالت “موندو” إن برشلونة وعد نيمار بضمه، إما في الصيف الماضي أو القادم، وذلك لقطع الطريق على ريال مدريد الذي تحرك بالفعل لاستقطاب البرازيلي.

وبحسب الصحيفة، فأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز كلف الوكيلين فاجنر ريبيرو وبيني زاهافي بالتواصل مع نظيره في باريس ناصر الخليفي بخصوص نيمار.

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وأشار التقرير إلى أن برشلونة أغرى نيمار بشراء فيلا له في المدينة، وذلك بعد جولة المحادثات المكثفة لمسؤولي النادي بالعاصمة الفرنسية، ولكن تعثر المفاوضات جعل النادي الملكي يدخل على الخط.

وألمح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، في أكثر من مناسبة سابقة عن استمرار وجود رغبة من قبله في ضم النجم البرازيلي، وأن المفاوضات ستعود الصيف القادم.

وكان نيمار قد ترك البلوجرانا باتجاه بي إس جي مقابل 222 مليون يورو، ودخل الطرفان في نزاعات قضائية بخصوص مستحقات اللاعب التي طالب بها النادي الإسباني.

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اتفاق بخصوص برشلونة بين ريال سري مدريد ونيمار

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