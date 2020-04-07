عدن تايم

اتهامات لأبومشعل والعوبان بافشال صفقة تبادل اسرى بين قوات الانتقالي ومليشيات الاخوان والشرعية

7 أبريل، 2020
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عدن تايم – خاص :

حمل نائب دائرة التوجيه المعنوي للحزام الأمني بأبين صلاح صالح اليافعي مدير امن محافظة ابين المعين من قبل الميسري علي الذيب ” بومشعل ” وقائد قوات الامن الخاصة بالمحافظة محمد العوبان مسئولية فشل صفقة تبادل اسرى بين قوات المجلس الانتقالي ومليشيات الشرعية والاخوان .
وكانت المصادر قد اكدت صباح اليوم البدء باجراءات تبادل اسرى على راسهم نائب مدير امن لحج ابووسام الفياضي والمعتقل في سجون المليشيات بشبوة منذ اغسطس الماضي .
حيث تم نقل الاسرى الى اماكن اتمام الصفقة الا ان دورا سلبيا لعبه ابو مشعل والعوبان ادى لافشال الامر .
وكان مدير امن لحج صالح السيد قد تواجد صباح اليوم بزنجبار لاستقبال نائبه المعتقل منذ اكثر من ثمانية اشهر .

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اتهامات اسرى الاخوان الانتقالي بافشال بين تبادل صفقة قوات لأبومشعل والشرعية والعوبان ومليشيات

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