اتهامات لأبومشعل والعوبان بافشال صفقة تبادل اسرى بين قوات الانتقالي ومليشيات الاخوان والشرعية



عدن تايم – خاص :

حمل نائب دائرة التوجيه المعنوي للحزام الأمني بأبين صلاح صالح اليافعي مدير امن محافظة ابين المعين من قبل الميسري علي الذيب ” بومشعل ” وقائد قوات الامن الخاصة بالمحافظة محمد العوبان مسئولية فشل صفقة تبادل اسرى بين قوات المجلس الانتقالي ومليشيات الشرعية والاخوان .

وكانت المصادر قد اكدت صباح اليوم البدء باجراءات تبادل اسرى على راسهم نائب مدير امن لحج ابووسام الفياضي والمعتقل في سجون المليشيات بشبوة منذ اغسطس الماضي .

حيث تم نقل الاسرى الى اماكن اتمام الصفقة الا ان دورا سلبيا لعبه ابو مشعل والعوبان ادى لافشال الامر .

وكان مدير امن لحج صالح السيد قد تواجد صباح اليوم بزنجبار لاستقبال نائبه المعتقل منذ اكثر من ثمانية اشهر .