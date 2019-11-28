اجتماع أمني لتنسيق الجهود بين قوات الحزام الأمني وشرطة السير بالشيخ عثمان

عدن ( المندب نيوز ) خاص

عقد صباح أمس, الأربعاء, اجتماع أمني بمديرية الشيخ عثمان لتنسيق الجهود بين قوات الحزام الأمني وشرطة السير في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي الاجتماع أكد النقيب كرم المشرقي قائد القطاع الثامن حزام أمني بمديرية الشيخ عثمان على ضرورة العمل المشترك وتنسيق الجهود بين قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان وشرطة السير بعدن.

وعقد الاجتماع في مقر قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان, حيث كان في استقبال قيادة شرطة السير الأخ النقيب كرم المشرقي ونائبه محمد ناصر هادي وعدد من قادة السرايا وقيادات الحزام الأمني بالمديرية.

وتم الاتفاق على إعادة ترتيب تواجد رجال المرور بالمديرية والعمل على تخفيف ازدحام حركة السير بالقطاع وتنفيذ حملات أمنية لإزالة السيارات الخردة المتواجدة في الشوارع الرئيسية وكذلك إزالة الاستحداثات العشوائية التي شوهت المنظر الجمالي بمديرية الشيخ عثمان.

من جهته رحب العقيد جمال ديان مدير عام شرطة السير بعدن بتنسيق الجهود والعمل المشترك مع قوات الحزام الأمني, مشيدا بجهودهم المبذولة في حفظ الأمن وحماية رجال المرور.

حضر الاجتماع الأخ محمد ناصر هادي نائب قائد القطاع الثامن والأخ فهيم عباد مسؤول الخدمات في المجلس المحلي والأخ أثير الصنعاني مدير الإمداد بشرطة السير والأخ عبدالله الجعرة مدير شؤون الافراد بشرطة السير .