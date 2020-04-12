اجتماع استثنائي بين هيئة المصائد وخفر السواحل يناقش التطورات المستجدة لوباء كورونا ويقر عدد من الإجراءات الإحترازية ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) إعلام خفر السواحل

عقد بمقر الهيئة العامة للمصائد السمكية، بمدينة المكلا، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة التطورات المستجدة لوباء كورونا، ضم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية المهندس يسلم بابلغوم، وقائد قوات خفر السواحل بحضرموت المقدم سالم النموري، بحضور الجهات ذات العلاقة.

ويهدف الاجتماع إلى وضع الحلول والمعالجات اللازمة، للحد من انتشار وباء فايروس كورونا عبر مواقع الإنزال السمكي بساحل حضرموت.

وخرج المجتمعون خلال اللقاء بعد نقاشات مستفيضة، بتعليق العمل وانزال الأسماك في مركز انزال قصيعر بالنسبة للعباري، وتوجيه العباري الموجودة في قصيعر بتفريغ حمولتها في المشروع الرابع السمكي، وكذا منع أي قوارب وافدة اعتباراً من يوم غداً ما عدا الموجودة سابقاً في المشروع الرابع.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة يتمثل عملها بوضع آلية مناسبة لغرض تفريغ القوارب الموجودة بما لا تتعارض مع الاشتراطات الصحية لمكافحة فايروس كورونا وأي قرارات وتعاميم صادرة من السلطة المحلية.

كما سمح المجتمعون لمالكي القوارب الصغيرة بالاصطياد في المياه الساحلية القريبة ابتداءً من فترة رفع الحظر وحتى الثانية بعد الظهر مع الالتزام بقرار حظر التجوال والتعاميم الصادرة لاحقاً، والسماح للقوارب الصومالية بمغادرة الموقع نهائياً بعد استكمال الاجراءات، إلى جانب السماح للبحارة الذين انقضت فترة الحجر المخصصة لهم من قبل الجهات الصحية بعد استكمال كافة الإجراءات، ومراعاة العباري المحملة بالمواد الغذائية والخضروات بالسماح لها بالمغادرة إلى جزيرة سقطرى لجوانب انسانية.

وشدد المجتمعون خلال اللقاء بإلزام أصحاب الوكالات السمكية والجمعيات وهيئة المصائد بتوفير أدوات الوقاية للعاملين لديهم، على أن يوفّر مجمع التسهيلات بالتنسيق مع الجهات المختصة توفير أدوات لتعقيم الموقع، إلى جانب عمل توعية للعاملين في المشروع من قبل إدارة الصحة بالمواني.