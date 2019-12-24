اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقال مديرية سرار

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية سرار اجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2019/12/24 في مقر المجلس الانتقالي سرار بحضور قائد الحزام الامني مديرية سرار القائد عبد الرزاق الجرمي وعضو الجمعية الوطنية الاستاذ عبد الرقيب الشنبكي .

حيث عقد الاجتماع برئاسة الأستاذ علي ناصر الحامدي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية سرار ، والذي تطرق في مستهله بالحديث عن اللقاء الذي عقد يوم أمس في مديرية رصد والذي كان بدعوة من قائد اللواء 11 صاعقة القائد أكرم الحنشي والذي ضم قيادات الانتقالي والقيادات الامنية للحزام الامني لقطاع يافع القارة في مديريات رصد وسرار وسباح ، ومناقشة القرارات التي خرج بها اللقاء ومناقشة سبل تنفيذها .

وخلال الاجتماع تم مناقشة نشاط المجلس خلال الفترة الماضية ، ومناقشة سبل تعزيز دور المجلس في المديرية من خلال العمل والانشطه بما يعزز توحيد الصف الجنوبي خلف القيادة العليا ممثلة بالقائد اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لسير نحو الهدف الذي ضحى من أجله آلاف الشهداء .

كما تطرق الأستاذ عبد الرقيب الشنبكي عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي للحديث حول مخرجات اتفاق الرياض وعن الدور السياسي الذي حققه المجلس الانتقالي بهذا الاتفاق والانجازات السياسية على الصعيد الدولي والعالمي ، كما أكد المجتمعون وقوفهم خلف القيادة السياسية العليا بقيادة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي والتمسك باتفاق الرياض والعمل والتنسيق المشترك للوقوف أمام التحديات التي تحاول إفشال اتفاق الرياض .

كما تطرق الأستاذ بسام الطالبي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مديرية سرار بالنقاش مع المجتمعون حول أهمية العنصر الشبابي بالمجتمع وذلك من خلال توعية هذه الشريحة المهمة بالمجتمع .

كما دعا الاجتماع إلى عقد اجتماع موسع لجميع أعضاء المجلس الانتقالي في المديرية وذلك يوم السبت القادم .