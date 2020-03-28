اجتماع اول للسلطة المحلية ولجنة الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا في كرش بلحج

عقدت السلطة المحلية ولجنة الطوارئ وغرفة عمليات مجابهة فيروس كورونا اجتماعها الأول في المركز الصحي بمديرية القبيطة لمناقشة إليه العمل للجنة الطوارئ وغرفة العمليات المشكلة من قيادات السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية الاستاذ عماد غانم .

وناقش الاجتماع الذي حضرة أعضاء لجنة الطوارئ وغرفة عمليات مجابهة فيروس كورونا ومدير أمن المديرية ناشر محمد علي وكذلك قائد الحزام الأمني بالمديرية بلطن ناصر وقيادات انتقالي كرش هارون الصمة وفي بداية الاجتماع رحب مدير عام المديرية عماد غانم بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الحضور لاجتماعهم الاول وكيفة العمل في فريق واحد لمجابهة فيروس كورونا رغم شحة الإمكانيات وعدم وجود دعم لدى المديرية ولكن لن نقف مكتوفي الايدي وعلينا نشر التوعية في المديرية وخصوصا في الأماكن العامة والتي يزدحم فيها الناس وتعليق الإرشادات في الأماكن العامة وكيف ينتقل فيروس كورونا الذي عصف بالعالم وفي الدول المتقدمة وعلنا أن نعمل معا في مواجهة هذا الفيروس لاسمح الله في بلادنا ونشر التوعية ومنع التجمعات .

وأوضح غانم على القيام بواجبنا مهما واجهتنا المشاكل وعدم وجود اي دعم أو نفقات تشغيلية للجنة الطوارئ وغرفة العمليات ولابد من العمل لمجابهة فيروس كورونا والعمل على نشر التوعية ومنع التجمعات واغلاق منافذ العبور الى الراهدة وسوف نجتمع بقيادة الجبهة حول إغلاق كافة الطرق إلى المناطق الشمالية حتى لايحدث نقل الفيروس الى المديرية وعلينا أن نتوقع حدوث أي شي ولابد من القيام بواجبنا والعمل حسب الإمكانيات المتاحة وان السلطة المحلية سوف تتابع المنطمات الإنسانية والدلية لتقديم الدعم للمديرية وأن غرفة عمليات المديرية سوف تكون موجوده طول الوقت لرصد أي حالات والبلاغ عليها ونقلها إلى المحجر الصحي في العند او لحج .

وأشار مدير مكتب الصحة محمد سعيد جازم إلى عدم وجود اي دعم مالي تشغيلي وكذلك تجهيزات طبية لكن يوجد وعد من مكتب الصحة في المحافظة بتوفيرها إلى كرش مثل جهاز كشف عن بعد ودباب رش وتدريب فريق الترصد الوبائي ونحن سوف نقوم بنشر التوعية ومنع التجمعات في الأسواق الشعبية إلى جانب السلطة المحلية والأمنية في منع أسواق القات والتجمعات.

وفي نهاية الاجتماع الذي خرج بعملية الإسراع في التوعية بالمديرية وتدعوا لجنه الطوارئ خطباء وأئمة المساجد الى تذكير الناس بهذا الفيروس وخطورته والى التوعيه بالنظافة الصحية والابتعاد عن التجمعات والتردد على الاسواق والبقاء في منازلهم والابتعادآ عن مخاطره، ومنع التجمعات في أسواق القات خاصة ومتابعة الجهات المختصة بالمديرية في رفد المديرية بالأجهزة والأدوية

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