اجتماع بالمهرة يناقش احتياجات مديرية حوف في قطاع المياه

ناقش اجتماع جمع مدير عام المؤسسة العامة للمياه بمحافظة عدن، علي عسكر، المهندسين الفنيين المرافقين له مع مدير المؤسسة العامة للمياه بمحافظة المهرة مطر كده، وقيادة السلطة المحلية بمديرية حوف احتياجات المديرية من مشاريع المياه.

وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مديرية حوف حاتم مكي ورئيس لجنة الشوون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية حوف، ومدير فرع الموسسة المياه بالمديرية سعيد أحمد سعيد والمكلف بأعمال المسؤول المالي للفرع بالمديرية مصطفى البريهي، جرى مناقشة احتياجات المديرية في قطاع المياه.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر السلطة المحلية بحوف، الاحتياجات في الجانب الوظيفي والإمكانيات من الخزانات والشبكات وكل مايلزم لتطوير خدمات المياه ليتم عكسها في موازنة المؤسسة العامة للعام ٢٠٢٠م.