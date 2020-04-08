اجتماع بتعز يناقش الاجراءات الوقائية للجنة الطوارئ لمواجهة كورونا

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ،اليوم الاربعاء، تقييم عمل لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، والاجراءات الاحترازية والوقائية من هذا الوباء.

وأكد في اجتماع له بالسلطة المحلية على ضرورة التركيز على الاحتياجات الضرورية وتنوع المهام لتوفير الجهد والمال للاحتياجات الاخرى..مشيرا الى ضرورة الاستغلال الامثل للامكانات المتاحة.

وشدد على اهمية الرفع بالاحتياجات الفعلية للمحافظة، رقميا بالاستناد على معلومات دقيقة ومؤكدة من اجل ان يتم على ضوئها وتوفيرها والعمل على ضوئها، حسب وكالة سبأ الحكومية.

ووجه شمسان بسرعة توزيع فرق الاستجابة السريعة لكل منطقة وان تكون هناك فرق متعددة للمنطقة او الحي، وان يتم استغلال الاماكن العامة والخاصة كحجر صحي بشكل مؤقت في تلك المناطق وفي كل منطقة على حدة ، تجنبا لانتشار الوباء.

وأشاد محافظ تعز بجهود اللجنة خلال الفترة السابقة في عدد من الاعمال والاجراءات الاحترازية المتخذة .

من جانبه استعرض وكيل أول المحافظة رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا، الدكتور عبدالقوي المخلافي، تقريرا مفصلا عن الاعمال والمهام الذي قامت بها اللجنة خلال الفترة السابقة..موضحا الاحتياجات العاجلة والمستلزمات الوقائية التي ينبغي توفيرها للمحافظة للاستعداد لمواجهة وباء كورونا .