صحيفة الأيام

اجتماع بسيئون لتعميد المخططات السكنية والحفاظ عليها من التجاوزات

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 47 دقيقة
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سيئون «الأيام» خاص

ترأس مدير عام مديرية سيئون، أ. محمد عوض العامري، يوم الأمس، بديوان السلطة المحلية بمديرية سيئون، اجتماعاً لمناقشة تعميد المخططات السكنية بمديرية سيئون.

وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، م. هاشم العامري، والأمين العام للمجلس المحلي، م. حسين بامخرمة، تم مناقشة المخططات السكنية وانخراطها في مخططات يتم توزيعها على مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة وبمديرية سيئون.

واطلع العامري على نماذج المخططات السكنية الرسمية، والمعتمدة لدى الهيئة العامة للأراضي، وتم مناقشتها مع اللجنة الفنية التي شكلها وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، أ. عصام بن حبريش الكثيري، بعد تعميدها من قبل اللجنة الفنية بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لتكون المرجع الوحيد لدى الهيئة.

وأكد مدير عام سيئون لـ«الأيام» على حرص الهيئة العامة للأراضي والمساحة في المحافظة على ضبط المخططات وتنظيمها والحفاظ عليها من التجاوزات والمخالفات في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، وأثنى على ما تقوم به الهيئة من أعمال تخدم المجتمع.

حضر الاجتماع أعضاء الهيئة الإداري بالمجلس المحلي بمديرية سيئون، ومدير مكتب الأشغال العامة بمديرية سيئون، م. حسين بن عبدالعزيز، ومهندسو الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومهندسو ديوان مديرية سيئون، ومكتب الأشغال العامة بمديرية سيئون.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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