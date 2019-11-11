عدن الغد

اجتماع بعدن يناقش أداء المرافق الصحية بالمحافظة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 16 دقيقة
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اجتماع بعدن يناقش أداء المرافق الصحية بالمحافظة

ناقشت لجنة تقييم عمل المرافق الصحية بعدن في اجتماعها، صباح اليوم الأثنين، برئاسة مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور جمال خدابخش، عدداً من الموضوعات الخاصة بتقييم أداء المرافق الصحية المختلفة بالمحافظة.
 
وناقشت اللجنة توزيع الكادر وفقاً للتخصص والاحتياج الفعلي وتحديد كشوفات المتقاعدين والمنتدبين والمنقطعين عن العمل والمتوفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط العمل.
 
وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز الانضباط الوظيفي وإعادة صياغة صرف بدلات المواصلات والانتقال وربطها بالتكاليف المناطة بكل موظف،وتعزيز الإيرادات المساعدة وتحسينها وصرفها في الاوعية المقننة لها.
 
كما تناول الاجتماع عدد من الموضوعات الأخرى واتخذ إزاءها الإجراءات اللازمة.

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عدن الغد

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