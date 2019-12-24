اليمن العربي

اجتماع بعدن يناقش الصعوبات التي تواجه تجار المواد الأساسية وآليات معالجتها

24 ديسمبر، 2019
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ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الصعوبات التي تواجه مستوردي المواد الأساسية، وآليات معالجتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

 

وشدد المشاركون في الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حلبوب ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبوبكر باعبيد، على ضرورة تكاتف الجهود والمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.

 

وأكد نائب وزير الصناعة على أهمية تعزيز العمل المشترك مع البنوك التي تقوم بدور رئيسي في تسهيل المعاملات المالية للتجار، كما أكد حرص الوزارة على معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه التجار.

 

من جانبه لفت حلبوب، إلى أهمية الجهود المشتركة والعمل الجماعي في حلحلة العديد من المشكلات التي تواجه تجار المواد الأساسية .. منوهاً بأهمية الوديعة السعودية في تعافي الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.

 

بدور تطرق رئيس الغرفة التجارية بعدن إلى المعوقات التي تواجه التجار والمستثمرين والقطاع الخاص .. مؤكداً أهمية إيجاد آلية لحلها وتحسين الوضع الحالي لضمان سير العملية التجارية بشكل أفضل.

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